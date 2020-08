Experts: Ferd Grapperhaus moet weg

Het Financieele Dagblad vroeg aan gedragsexperts of het erg is wat minister Ferd Grapperhaus (en het Koninklijk paar) hebben gedaan. Antwoord: ja, het ondergraaft het gezag.

‘Dit is schadelijk voor het kabinet’, zegt hoogleraar gezondheidscommunicatie Bas van den Putte van de Universiteit van Amsterdam. ‘Hij is verantwoordelijk voor handhaving van de maatregelen. Als de minister zich er niet aan houdt, wordt het lastig om burgers erop aan te spreken en boetes uit te delen. Je kunt je voorstellen wat handhavers nu te horen krijgen.’

Van den Putte begrijpt dat ‘iedereen weleens foutjes maakt’, maar vindt dat Grapperhaus zich dat niet kan veroorloven. ‘Deze blunder blijft aan hem kleven, maar je kan er ook iets positiefs van maken in de strijd tegen corona. Als je een sterk signaal wil geven dat iedereen zich aan de afstandsregel moet houden, treedt de minister af’.

‘Dit is een communicatiedrama’, vindt ook hoogleraar politieke communicatie Claes de Vreese van de Universiteit van Amsterdam. ‘Het zou ook erg zijn als een ander lid van het kabinet dit had gedaan, maar dit is de persoon die het land streng moet toespreken en dat maakt het erger.’

Hoogleraar publieke instituties Arjen Boin van de Universiteit Leiden vindt het vooral problematisch dat de minister uitstraalt dat de regels niet voor hem gelden. ‘Symboliek is belangrijk in een crisis. Dit is de minister die ons in april op barse toon vertelde dat we een boete krijgen als we geen afstand houden’, zegt de expert op gebied van crisismanagement.