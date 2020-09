Grapperhaus graaft eigen graf: zelfs zijn schoonmoeder zal hem niet meer geloven

Ferd Grapperhaus, de minister die het volk meermaals streng toesprak over afstand houden en handen wassen, die als minister van Justitie en Veiligheid moet verantwoorden waarom er hoge boetes worden opgelegd aan een ieder die de regels schendt, die minister staat zonder gêne te knuffelen op zijn eigen bruiloft. Een bruiloft die de meeste Nederlanders zouden hebben uitgesteld.

De eerste groepsfoto die opdook, kon misschien nog: even een minuutje iets te dicht op elkaar voor een leuk kiekje, vooruit, het boetekleed aan en door. Maar de nieuwe foto’s gaan een flinke stap verder. Het lijkt alsof er geen corona bestaat op de bruiloft van Grapperhaus. Gasten staan dichtbij elkaar op het terras en ook tijdens de lunch maakt niemand zich druk om rond sproeiende virusdeeltjes.

Zelf omhelst de minister zijn kersverse schoonmoeder en schudt hij handen. Hij schudt handen. Waar menigeen zijn vader en moeder al maanden niet heeft aangeraakt, blij is weer eens heel voorzichtig naar een restaurantje te kunnen (dat bijna failliet gaat door de afstandsregels) en braaf een mondkapje opzet in de trein, doet de minister alsof hij van de prins geen kwaad weet.

Een advocaat, die mensen bijstaat die een coronaboete kregen, omdat ze een taartje aten op een bankje voor hun huis, heeft het ineens een stuk gemakkelijker in de rechtbank. “Er waren al genoeg juridische argumenten, maar als het ook goed mis gaat bij de hoeder van de rechtsstaat en de bedenker en uitvoerder van de regels, dan is dit het moment om echt een streep te zetten door alle coronaboetes,” zegt hij in het AD.

Volgens politiek verslaggever Frits Wester moet de minister weg. “Er rest hem eigenlijk maar één ding en dat is opstappen,” aldus Wester bij RTL Nieuws. Want ja: wie gelooft Grapperhaus nog wanneer in het najaar een tweede coronagolf uitbreekt en hij weer streng op tv komt vertellen dat we écht niet mogen knuffelen?