Het spijt minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) dat tijdens zijn huwelijk niet altijd de 1,5 meter afstand in acht is genomen. Dat laat hij in een schriftelijke reactie weten. De bewindsman is dit weekend getrouwd.

"Ondanks alle genomen maatregelen, zijn er helaas momenten geweest waar de 1,5 meter afstand niet in acht genomen is. Dat spijt me, juist een minister moet altijd het goede voorbeeld geven", aldus de verklaring.