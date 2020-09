Biden-kamp bezorgd: op de verkiezingsavond kan Trump een straatlengte voorliggen

Als de stemmen zijn geteld die op de verkiezingsdag zijn uitgebracht kan het lijken alsof Donald Trump royaal de verkiezingen heeft gewonnen en zich kan opmaken voor nog eens 4 jaar. Maar dat hoeft niet waar te zijn.

Veel meer aanhangers van Biden van fans van Trump geven aan dat ze per post gaan stemmen. Veel meer dan anders, vanwege corona. De post-stemmen worden als laatste geteld. En dus is het goed mogelijk dat Trump (ver) voorstaat, voordat hij later blijkt de verkiezingen te hebben verloren.

Dat zal volgens ingewijden bijdragen aan het verhaal van Trump dat de uitslag is gemanipuleerd

.