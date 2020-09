Coronatest zonder klachten? “Baat het niet, dan schaadt het wél”

De teststraten zijn overvol, de GGD’s overbelast, dat komt deels doordat veel mensen zich laten testen, terwijl ze geen klachten hebben. Dat is niet alleen schadelijk, omdat wie echt een test nodig heeft nu langer moet wachten, maar ook doordat een gevoel van schijnveiligheid ontstaat, terwijl een test slechts een momentopname is.

André Rouvoet, sinds vorige maand voorzitter van de koepel van GGD’s, GGD-GHOR, zegt in Trouw: “Mijn stelling is: baat het niet, dan schaadt het wél. Ik ben bang dat het iets doet met het gedrag van mensen, hun het beeld geeft dat ze veilig zijn. Dat we testen gebruiken als legitimatie om ons niet aan de maatregelen te houden. Als we ons met Kerst massaal laten testen en we gaan daarna allemaal op bezoek bij opa en oma in het verpleeghuis, dan roepen we een tweede golf over ons af.”

De kritiek op de GGD vanwege de lange wachttijden vindt Rouvoet niet terecht. Het is de regering die mensen oproept om zich ook zonder symptomen te laten testen. Bovendien gaat de GGD niet over de beschikbaarheid van tests. “Die bal ligt niet bij ons: het is het ministerie van Volksgezondheid dat de testcapaciteit inkoopt.”