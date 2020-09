“Donald Trump beledigt zijn kinderen, maar heeft diepe bewondering voor Poetin”

Familieleden, ontslagen adviseurs en andere gegriefden, ze blijven maar boeken uitbrengen vol ‘onthullingen’ over de Amerikaanse president Donald Trump. Laatste stukje non-fictie is van Michael Cohen (54). Ook deze voormalige adviseur van de president weet nog wel een paar sappige anekdotes. Daarover schrijft onder meer The Washington Post.

Cohen zit een gevangenisstraf van drie jaar uit, omdat hij had gelogen tegen het Congres toen hij nog in dienst was van Trump. Hij overtrad campagnewetten, maar ging ook de fout in door de belasting te ontduiken. Sinds hij gebrouilleerd is met de Amerikaanse president voert hij actief campagne tegen Trumps herverkiezing. Zijn boek Disloyal moet dan ook in dat licht worden bezien.

Samenzwering

Desalniettemin: de ex-advocaat zat dichtbij het vuur en kan dus een boek vullen met domme, gevaarlijke en huiveringwekkende uitspraken van de Amerikaanse president. Om te beginnen heeft Trump volgens Cohen een ‘diepe bewondering’ voor de Russische president Poetin. Poetin zou “het talent hebben een land over te nemen en het te runnen alsof het zijn persoonlijke bedrijf is, zoals de Trump Organization,” zei Trump onder meer.

Aanvankelijk wilde hij enkel geld loskrijgen van de Rus, maar toen hij Poetins haat jegens Hillary Clinton doorkreeg, zag hij een win-winsituatie, aldus Cohen. “Wat op een samenzwering leek, was eigenlijk het samengaan van een gemeenschappelijk belang om Clinton te beschadigen, op welke manier dan ook. Tot het beïnvloeden van de Amerikaanse verkiezingen aan toe, iets waar Trump zich op geen enkele manier ongemakkelijk bij leek te voelen.”

Kinderen

Trump zou ook een hekel hebben aan zijn kinderen Donald Jr. en Tiffany. Hij zou ze voortdurend naar beneden halen, beledigen en afkraken. Cohen noteerde ook nog een aantal racistische uitspraken van de president. Tijdens de vorige campagne zou hij hebben gezegd: “De Latijns-Amerikanen zullen niet voor mij kiezen. Net zoals de zwarten zijn ze te dom om voor Trump te stemmen.”

Trump heeft volgens zijn oud-advocaat een diepe haat voor oud-president Obama. ‘Positieve discriminatie’ is de enige reden dat Obama zou zijn toegelaten tot Harvard, aldus de president. Verder zijn er veel passages over Trumps grofheid richting vrouwen. Over de 15-jarige dochter van Cohen zou de president hebben gezegd: “Kijk naar die kont. Daar zou ik geen nee tegen zeggen.”