‘Navalny niet vergiftigd door thee op vliegveld, maar door waterfles in hotel’

Steeds werd gedacht dat Aleksej Navalny was vergiftigd door thee, die hij had gedronken voor hij op een vliegtuig stapte. Maar de Russische oppositieleider heeft het zenuwgif novitsjok waarschijnlijk binnen gekregen via een waterflesje dat hij in het hotel in Tomsk kreeg, waar hij verbleef.

Een Duits laboratorium heeft het gif aangetroffen op de fles. Het team van de politicus plaatste beelden van de waterfles op Instagram. Er werd tot nu toe steeds vanuit gegaan dat Navalny op 20 augustus vergiftigd is door een kop thee die hij dronk op de luchthaven vlak voor hij in Tomsk in het vliegtuig stapte. Aan boord werd de Poetin-criticaster plots ernstig ziek. Na een paar dagen in een lokaal ziekenhuis werd hij overgebracht naar Berlijn, waar hij nu herstellende is.