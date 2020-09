Nederlandse coronatests naar lab in Abu Dhabi voor analyse

Er waren Duitse labs die aanboden om onze coronatests te analyseren. Op een paar uur rijden. Nu moeten de wattenstaafjes naar Abu Dhabi. Dat is zes uur vliegen.

De deal tussen het Utrechtse lab Saltro, een zusterlab in Abu Dhabi en het ministerie van Volksgezondheid is bijna rond, schrijft de NOS. Er is een luchtbrug opgezet om tot 10.000 monsters per dag van verschillende GGD’s door heel Nederland in het oliestaatje te krijgen. Binnen 48 uur is er dan een uitslag.

In het Kamerdebat dinsdagavond zei minister Hugo de Jonge al dat Abu Dhabi „een bijzondere afslag” is. „In een normale situatie zou ik dat contract niet hebben gesloten, omdat dat nogal wat doet met bijvoorbeeld de logistiek. In deze situatie zeg ik: ja, we gaan het toch doen.”

In de Nederlandse laboratoria is momenteel aan alles gebrek: er zijn te weinig materialen, machines en personeel om de tests uit te voeren. Het brengt het kabinet in een netelige positie. Er was immers een half jaar de tijd om de testcapaciteit op orde te krijgen. En dat had wellicht op goedkopere manieren gekund dan door de tests naar Abu Dhabi te vliegen.