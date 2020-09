Premier Rutte: “Extra maatregelen voor Randstad”

“Het gaat niet goed. Het coronavirus blijft een grote impact hebben. De stijging is sterk. Er moeten al patiënten worden verplaatst, de gewone zorg staat onder druk. Het noopt tot maatregelen.”

“We maken ons grote zorgen over de situatie in heel Nederland, maar vooral over de situatie in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Het Outbreak Management Team zal maandag een advies uitbrengen. En daarna zullen we besluiten over wat te doen.” Rutte verwacht extra maatregelen voor de grote steden begin volgende week. Hij wil niet zeggen of het dan (ook) kan gaan om een lockdown.

Er komen weer persconferenties eens in de twee weken.

“Ons gedrag staat centraal. Maatregelen zijn nodig als gedrag niet voldoende terughoudend is.”