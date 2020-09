Brengen onthullingen over belastingaangiften president Trump dan eindelijk ten val?

Donald Trump betaalt al jaren nauwelijks belasting en blijkt honderden miljoenen euro’s schuld te hebben. ‘Een keizer zonder kleren’-moment, aldus CNN en ‘een van de belangrijkste verhalen van The New York Times in vijf jaar’. Maar zijn de onthullingen over de belastingaangiften van de Amerikaanse president genoeg om de verkiezingen te verliezen?

Britse krant The Guardian vat het rapport samen in drie punten:

Trump is een bijzonder slecht zakenman

Trump is erg goed in het ontwijken van belastingen

Trump heeft een serieus belangenconflict met een aantal landen

Donald Trump blijkt in elf van de achttien jaar die The New York Times onderzocht helemaal geen belasting te hebben betaald. In de jaren 2016 en 2017 droeg hij slechts 750 dollar af. Maar er is meer. Zo ontving hij in de eerste twee jaar van zijn presidentschap 73 miljoen dollar uit ‘buitenlandse zakelijke activiteiten’, waaronder enkele miljoenen uit de Filipijnen, India en Turkije. De president heeft zich altijd bijzonder positief uitgelaten over de omstreden leiders van deze landen. Een belangenconflict, oordeelt The Guardian.

Daarnaast zijn er schulden. Donald Trump moet nog zeker 400 miljoen dollar terugbetalen aan schuldeisers. The Times schrijft: ‘Uiteindelijk is meneer Trump succesvoller in het spelen van een groot zakenman dan dat hij er in werkelijkheid een is’.

Fraudeur

Democratisch Congreslid uit Texas Joaquin Castro zei tegen de MSNBC dat het rapport ‘onthult wat veel mensen al dachten, namelijk dat Donald Trump een fraudeur is, die niet is wie hij zegt dat hij is. “Hij claimt een succesvol zakenman te zijn, die de allerbeste deals sluit en die met niets begonnen is, maar zijn belastingaangiften tonen aan dat hij in feite het tegenovergestelde is. Hij is een nietsnut die nauwelijks belasting betaalt.”

Senator Elizabeth Warren twitterde: “Hij weet als geen ander dat er bepaalde regels gelden voor de rijken en de grote bedrijven en andere regels voor hardwerkende Amerikanen. In plaats van zijn macht te gebruiken om dat te verbeteren, profiteerde hij ervan zodra hij kon.”

Vernietigend beeld

John Harwood, Witte Huis-correspondent van CNN, zegt dat het rapport van The Times ‘een vernietigend beeld schetst van een president die het financieel moeilijk heeft en die het presidentschap nodig heeft om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen’. Het is volgens de nieuwszender een van de belangrijkste verhalen die The New York Times in de afgelopen vijf jaar heeft gepubliceerd. “Een ‘de keizer heeft geen kleren aan’-moment”, klinkt het.

Verkiezingen

Volgens The Guardian zouden de onthullingen genoeg kunnen zijn om te voorkomen dat Trump wordt herkozen. “Ze zullen de echte Trump-getrouwen niet aan het twijfelen brengen, maar misschien wel net genoeg kiezers weghalen om het verschil te maken.”

De analist van CNN is voorzichtiger: “Als ik zeg dat een verhaal ‘belangrijk’ is, zeg ik niet dat het veel mensen van gedachten zal laten veranderen. Zoals collega Oliver Darcy tegen me zei: ‘Trumps supporters zitten vast in de Fox-bubbel, waar dit met fluwelen handschoenen wordt aangepakt. En ze zijn zo geconditioneerd dat ze geloven dat de NYT een arm is van de Democratische machine.”