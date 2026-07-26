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Politie Berlijn deelt foto van verdachte aanslag Pride: dit is de homohater

Samenleving
door Redactie
zondag, 26 juli 2026 om 7:31
bijgewerkt om zondag, 26 juli 2026 om 7:35
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De Duitse politie heeft zondag de naam en een foto gedeeld van de verdachte van de aanrijding tijdens Pride in Berlijn. In het online opsporingsbericht staat dat gezocht wordt naar Abdul B. van 21 jaar.
De man heeft volgens de omschrijving van de politie een slank postuur, is ongeveer 1,90 m lang en heeft zwart haar. In het signalement staat verder dat hij een zwarte hoodie en een witte broek droeg.
De politie meldt dat B. ervan wordt verdacht vrijdag rond 22.00 uur in de omgeving van de Tiergarten meerdere mensen te hebben aangereden met een auto. Een of meer personen zouden daarna uit het voertuig zijn gestapt. Meerdere mensen zouden daarna zijn neergestoken. De politie roept mensen op B. niet zelf te benaderen, omdat hij mogelijk gewapend en gevaarlijk is.
Volgens een politiewoordvoerder was de verdachte al bekend bij de autoriteiten en zou hij deel uitmaken van het islamistische milieu in Berlijn. De man kwam volgens het Duitse persbureau DPA in mei 2026 vrij uit jeugddetentie.
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