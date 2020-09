Trending zoekterm in VS na debat Trump-Biden: ‘Move to Canada’

Na het rampzalig verlopen debat tussen Donald Trump en Joe Biden zagen sommige Amerikanen het kennelijk echt niet meer zitten met hun land. ‘Move to Canada’ was volgens Google na afloop een vaak ingetikte zoekterm.

Ook ‘Hoe vraag je het Canadese staatsburgerschap aan’ was ‘extreem populair’ volgens de tech-gigant. Inwoners van de staten Massachusetts, Ohio en Michigan overwogen het vaakst om naar de noorderbuur te vertrekken. Volgens de Huffington Post is er in verkiezingstijd altijd meer belangstelling voor een verhuizing naar Canada. Het aantal Amerikanen dat daadwerkelijk emigreert naar het land is tussen 2015 en 2019 met 26 procent gestegen, maar het zijn er nog altijd niet veel die echt weggaan.

Het debat tussen president Trump en zijn tegenstrever Democraat Joe Biden verliep uiterst chaotisch. Beide mannen lieten elkaar nauwelijks uitspreken, maar vooral Trump lapte alle regels van goed fatsoen aan zijn laars. “Het was zelfs geen debat. Het was een schande. En vooral door Trump,” zei CNN over het wanstaltige twistgesprek. ABC noemde het zelfs “het ergste presidentiële debat ooit.”

This is a 90 minute commercial for Canada — bryan (@bryanyang) September 30, 2020