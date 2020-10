Kritiek op autoritje van zieke Trump: “De onverantwoordelijkheid is verbazingwekkend”

Een plezierritje om je fans te verrassen, terwijl je corona hebt, dat risico nam president Trump. ‘De onverantwoordelijkheid is verbazingwekkend’, schrijft James Phillips, een arts die werkt in het Walter Reed-ziekenhuis, waar de president ligt.

Donald Trump liet gisteren in een videoboodschap weten dat het hem goed gaat. Hij zei zelfs ‘veel geleerd te hebben over het virus’. De Amerikaanse president bedankte ook nog uitgebreid zijn fans die al dagenlang post houden voor het ziekenhuis. Hij besloot ze zelfs met een bezoekje te verblijden en reed met het hermetisch afgesloten presidentiële voertuig langs zijn aanhangers.

Totaal onverantwoord vindt Phillips het onnodige ritje. Hij zegt dat iedereen die in het voertuig zat nu 14 dagen in quarantaine moet. “Ze kunnen ziek worden. Ze kunnen overlijden. Voor politiek theater. Verplicht door Trump om hun leven op het spel te zetten voor theater. Dit is gekkenwerk”, klinkt het.

De arts denkt dat de dokters die het uitstapje goedkeurden daartoe werden gedwongen. In de New York Times vraagt Phillips zich af hoeveel Trump te zeggen heeft over zijn eigen behandeling. “Waar eindigt de arts-patiëntrelatie, en begint de relatie tussen ondergeschikte en Commander in Chief?”

That Presidential SUV is not only bulletproof, but hermetically sealed against chemical attack. The risk of COVID19 transmission inside is as high as it gets outside of medical procedures. The irresponsibility is astounding. My thoughts are with the Secret Service forced to play.