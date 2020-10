Mary Trump: “President ziet ziekte als onvergeeflijke zwakte”

Donald Trump en zijn vader Fred zien elke vorm van ziekte of malaise bij zichzelf of anderen als een teken van zwakte. Ziekte is voor hen zelfs onacceptabel. Dat zegt Mary Trump, het nichtje van de Amerikaanse president.

Mary Trump is al heel lang kwaad op de familie en publiceerde onlangs een bozig boek over de Trumps. ,,Omdat Donald niet kan toegeven aan de zwakte van ziek zijn bij zichzelf of anderen, bevinden we ons nu in deze verschrikkelijke situatie”, aldus Mary bij NPR’s Fresh Air. Volgens haar vinden zowel de president als zijn vader Fred dat ziekte ‘onacceptabel’ is. ,,Dat klinkt verschrikkelijk wreed, maar het is waar”, zegt ze.

Nooit ziek

Mary herinnert zich hoe deze overtuiging invloed had op haar oma, die kampte met osteoporose. Ze zei dat ze terugkeerde uit het ziekenhuis en zorg en therapie nodig had, maar haar opa Fred ‘was niet in staat om dat te tolereren’. ,,Hij was in een kamer met haar, maar zodra ze duidelijk maakte dat ze pijn had, zei hij: ‘Alles is goed, toch’. En hij verliet de kamer.” Zelf was Fred nooit ziek, aldus Mary.

Uit de buurt blijven

Donald Trump zou eenzelfde houding hebben tegenover ziekte. Veel coronamaatregelen waren voor hem allang normaal: handen wassen, desinfecterende gel gebruiken en vooral uit de buurt blijven van zieke mensen. Een jaar geleden werd zijn aversie tegen ziekte duidelijk toen zijn reactie werd gefilmd op iemand die hoestte in het oval office. ,, Ik vind dat niet fijn. Als je gaat hoesten, verlaat dan alsjeblieft de ruimte”, zei Trump terwijl hij zijn hoofd schudde.

Voor een president die een afkeer heeft van ziekte moet het extra pijnlijk zijn om het coronavirus op te lopen. Eerder werd al bekend dat het dragen van een mondkapje in het Witte Huis als teken van zwakte werd gezien. Daar is Trump, zo blijkt uit beelden, al op teruggekomen.