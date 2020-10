Levert coronabesmetting Trump stemmen op? ‘Hij neemt groot risico’

Donald Trump heeft van zijn coronabesmetting een spektakelshow gemaakt, waarmee hij hoopt stemmen binnen te halen. Toch zeggen Nederlandse communicatie-experts tegen RTL Nieuws dat dat lang niet zeker is.

De Amerikaanse president presenteert zichzelf, zoals gevreesd, als de sterke leider op wie zelfs het coronavirus geen vat heeft. “Trump wil geen verliezer zijn. Dat pas niet bij zijn persoonlijkheid. Alles straalt uit: ‘Ik ben een winnaar'”, zegt Bianca Pander, Amerikanist en directeur van campagnebureau BKB. “Niet voor niks verliet hij rond 18:30 uur het ziekenhuis, het tijdstip dat alle nieuwskanalen hun avondbulletins uitzenden.”

“Met de tour langs zijn aanhangers voor het ziekenhuis, de foto’s dat hij werkt in het ziekenhuis, en als slotstuk de Hollywood-productie van zijn vertrek, met de oproep: wees niet bang voor het virus. Daar hebben strategen echt over nagedacht,” zegt Jurjen van den Bergh, oud-spindoctor bij GroenLinks en nu eigenaar van campagnebureau De Goede Zaak.

Groot risico

Maar de 74-jarige president kreeg hele zware medicijnen, had zuurstof nodig en leek in de video nog steeds wat kortademig. Hij is er dan ook nog niet, waarschuwen zijn artsen. Volgens Kirsten Verdel, die in 2008 voor het landelijke campagneteam van Barack Obama werkte, neemt de president mede daarom een groot risico. “Ik denk dat de groep kiezers die corona wél serieus neemt, een stuk groter is. Uit een peiling eerder deze week blijkt dat tweederde van de Amerikanen Trump’s handelen inzake zijn besmetting onverantwoordelijk vindt. Dat is echt uitzonderlijk. Over vrijwel alle andere onderwerpen is het land min of meer 50-50 verdeeld.”

“Daarnaast zijn er 210.000 Amerikanen aan het virus overleden”, zegt Bianca Pander. “Dat zijn niet alleen maar zwakke mensen geweest. Zijn opmerking dat je je leven niet door het virus moet laten domineren is een klap in het gezicht van alle nabestaanden. En wat als Trump toch zieker blijkt dan gedacht, dan komt dit verhaal als een boemerang terug.”