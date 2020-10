Experts over falende coronacommunicatie: “Mensen willen het idee hebben dat de overheid weet wat ze doet”

Hoe belangrijk goede communicatie is in coronatijd blijkt wel uit de mondkapjesdiscussie: een volk dat maandenlang hoort dat mondkapjes niet nodig zijn, overtuig je nauwelijks meer van het nut ervan. Experts kraken in de Volkskrant de crisiscommunicatie van het kabinet. Geloofwaardigheid is belangrijk, liefst met een vleugje emotie.

Merkel schrikt

Hoogleraar gezondheidscommunicatie aan de Universiteit van Amsterdam (UvA), Julia van Weert noemt een veel gedeeld filmpje van de Italiaanse premier Giuseppe Conte, die Angela Merkel iets te enthousiast begroet tijdens een Europese top. De Duitse bondskanselier deinst geschrokken terug. Conte steekt daarop zijn handen verontschuldigend in de lucht. Lachend van achter haar mondkapje vouwt Merkel haar handen samen en maakt een klein buiginkje. Het filmpje riep een herkenbare emotie op: Merkels reactie toont hoe belangrijk ze afstand houden vindt, maar ook hoe lastig dat soms is.

Het laat volgens Van Weert zien hoe belangrijk emotie is bij crisiscommunicatie. De boodschap die Merkel onbewust uitstraalde staat in schril contrast met de beruchte foto’s van justitieminister Grapperhaus, die op zijn bruiloft een arm om zijn schoonmoeder sloeg en allerlei mensen de hand schudde. Van Weert: “Hij geeft vooral op gevoelsniveau aan dat hij dit zelf niet gevaarlijk vindt. Dat is illustratief, want mensen vertrouwen bekenden onterecht meer dan vreemden.”

Overtuigend verhaal

Voor je draagvlak helpt het als je op een herkenbare manier laat zien hoe belangrijk het is om je aan de maatregelen te houden, maar ook dat je een besluit durft te nemen, duidelijk bent en uitleg geeft over je motivatie. “De overheid heeft een goed, overtuigend verhaal nodig”, zegt de Leidse hoogleraar Arjen Boin, expert op het gebied van crisismanagement. “Mensen willen tijdens een crisis het idee hebben dat de overheid weet wat ze doet. Ze willen begrijpen waarom de maatregelen worden genomen en ervan overtuigd zijn dat die effect gaan sorteren.”