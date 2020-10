Zo duur was Donald Trumps coronabehandeling

Donald Trump vond dat de Amerikaanse bevolking niet moest vrezen voor corona. Het viel allemaal best mee. Aldus de president die een behandeling kreeg van bijna 550.000 euro.

Letterlijk on steroids, kwetterde Trump, toen hij net uit het ziekenhuis was, dat hij zich in twintig jaar niet zo goed had gevoeld. “We hebben onder mijn regering geweldige medicijnen en kennis ontwikkeld”, klonk het schaamteloos. “Wees niet bang voor Covid.”

Business Insider ging eens na hoeveel die coronabehandeling van de Amerikaanse president nu eigenlijk gekost heeft. Handig om te weten voor de miljoenen Amerikanen zonder zorgverzekering, die de coronamedicijnen uit eigen zak moeten betalen.

Twee weken hydroxychloroquine: 132 euro

Sinds maart wekelijks een coronatest: 5950 euro

Synthetische antilichamen van Regeneron (drie keer zoveel als nodig): ruim 329.000 euro

Drie nachten in de presidentiële suite van het Walter Reed-ziekenhuis: minimaal 10.200 euro

Vijfdaagse kuur met remdesivir: 2645 euro

CT-scan plus röntgenfoto: 3260 euro

Twee keer zuurstof: 406 euro

De steroïde dexamethason: 0,85 cent

Twee vluchten met een helikopter: 199.000 euro

Totaal: bijna 550.000 euro