5 redenen waarom Donald Trump toch nog kan winnen

Joe Biden ligt in vrijwel alle peilingen een straatlengte voor op Donald Trump. Zelfs in de meeste swing states is de Democratische presidentskandidaat aan de winnende hand. En toch kan Trump nog worden herkozen, legt RTL-correspondent Erik Mouthaan uit.

Landelijke peilingen zeggen niets

Het is al vaak gezegd, maar in de VS draait het uiteindelijk om de swing states. Daarvan zijn er dertien. De ogen zijn vooral gericht op Texas, Pennsylvania en Florida. In die staten is de voorsprong van Biden een stuk kleiner. En zaten de peilingen er vier jaar geleden vaak naast. Meer Republikeinen melden zich aan

In de belangrijkste staten hebben meer Republikeinen zich aangemeld als nieuwe kiezer dan Democraten. Juist de Trumpcampagne heeft veel geïnvesteerd om deze kiezers die nog nooit hebben gestemd naar de stembus te krijgen. Er zijn veel Republikeinen

Volgens Mouthaan stemt 44 procent van de bevolking Republikeins. Zij willen lage belastingen, een kleine overheid en zijn bijvoorbeeld tegen abortus. Trump of niet, veel van hen gaan gewoon weer Republikeins stemmen. Negatieve partijdigheid

Je bent niet zozeer trots op je eigen partij, je bent vooral tegen de andere partij. Dus misschien ben je niet blij met Trump, maar stemmen op de Democraten zul je nooit doen. Democraten onderschatten Trump

Veel Democraten bleven vier jaar geleden thuis, omdat ze dachten dat Clinton toch wel zou winnen. Dat zou nu weer kunnen gebeuren, omdat Biden zo ver voor ligt in de peilingen. ‘Het is de nachtmerrie van de Biden-campagne’, aldus Mouthaan.