Trump was bijna beschaafd in laatste debat

Het laatste debat tussen Donald Trump en Joe Biden was een min of meer normale gedachtewisseling tussen twee politici. Mede dankzij uitstekende leiding werd er weinig geschreeuw en door elkaar gesproken.

Beide mannen maakten niet de indruk dat ze een beginnend stadium van dementia hadden. Trump was optimistisch: alle problemen zullen spoedig zijn opgelost: het virus is bijna weg, de economie is bijna hersteld. Allemaal onzin, maar het klonk goed. Over de ruim 500 kinderen waarvan Trump de ouders is kwijtgeraakt: ‘er wordt goed voor hen gezorgd’.

De eerste peilingen lijken er op te duiden dat geen van beide heeft gewonnen. En dat is uitstekend nieuws voor de kandidaat die in alle peilingen voorligt: Joe Biden.

Voor 40 miljoen kiezers maakten het debat niet meer uit: ze hebben al gestemd.