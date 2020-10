Paus zet zijn opvolging naar zijn hand

Als Paus Franciscus is gestorven (hij is 83) zullen alle kardinalen die jonger zijn dan 80 jaar in Conclaaf bijeenkomen om zijn opvolger te kiezen.

Met de nieuw benoemde kardinalen van dit weekeind mee heeft Franciscus een ruime meerderheid van de mannen die over zijn opvolging gaan zelf aangesteld als kardinaal. Op dit moment is 57 procent van de kiesgerechtigden aangesteld door Franciscus en dus ook aanhanger van zijn beleid. Onder Franciscus is het aandeel Europeanen in het collee van kardinalen sterk gedaald, ten gunste van kardinalen uit Azië, Afrika en Latijns-Amerika.

De kans wordt dus steeds groter dat ook de opvolger van de huidige paus het beleid steunt van zorg voor de aarde, steun aan vluchtelingen en armen, scepsis over het kapitalisme