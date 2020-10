Charme-offensief Melania Trump: “Niet altijd eens met hoe mijn man dingen zegt”

Melania Trump bleef tot nu toe grotendeels buiten beeld tijdens de verkiezingscampagne van manlief Donald. Gisteren gaf ze voor het eerst een speech in swing state Pennsylvania. Een groot spreker zal ze wel nooit worden, maar ze kreeg wel de lachers op haar hand.

“Voor de eerste keer in de geschiedenis krijgen de inwoners van dit land direct een reactie van de president, elke dag weer via social media,” begint de First Lady. Al moet ze toegeven: “Ik ben het niet altijd eens met hoe mijn man de dingen zegt.” Gelach klinkt uit de zaal.

Ze zegt zelf ‘iedere dag een man te zien die sterk, succesvol en eerlijk is’. “En knap”, roept iemand. Waarop Melania antwoordt: “Daar ben ik het mee eens.”

Wat volgt is een aloud stokpaardje: de media zijn tegen de Trumps. Ze hebben een ‘verkeerd beeld gecreëerd van haar man’, vindt Melania, “een beeld dat ze niet herkent.”