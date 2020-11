Experts over de red mirage, secret Republicans en dé peilingen: ‘Biden gaat waarschijnlijk winnen’

Het moment van de waarheid is bijna aangebroken: wordt het Joe Biden of Donald Trump? De meeste experts zijn het erover eens dat de Democraat Biden vrijwel zeker de Amerikaanse presidentsverkiezingen zal winnen, zo blijkt uit een rondvraag van het AD.

Thijs van den Brink, die het programma God, Jesus, Trump maakte, vertelt tegen de nieuwssite: “Op basis van alle peilingen zeg ik dat Biden wint, het kan toch niet zo zijn dat de opiniepeilers er opnieuw zo naast zitten? Ze zullen deze keer extra hun best doen om het beter te doen.”

Oud-correspondent van de NOS, Charles Groenhuijsen merkt dat Trump er een stuk minder goed voor staat dan vier jaar geleden, alleen al omdat Joe Biden een stuk geliefder is dan Hillary Clinton destijds. “Ik kijk zelf met véél interesse naar Florida, waar ze aankondigden vroeg met tellen te beginnen. Als Florida duidelijk naar Biden gaat dan kan Trump bijna niet meer winnen.”

Poststemmen

Presentatrice Sofie van den Enk, die Amerikanistiek studeerde en verkiezingsvlogs maakt, denkt dat een belangrijk verschil met 2016 is dat er zoveel per post wordt gestemd. “Nu poststemmen echter pas als laatste worden geteld kan het in het begin lijken dat Trump het goed doet. In de VS heet dat verschijnsel de Red Mirage, de rode luchtspiegeling. Als de poststemmen vervolgens komen volgt de Blue Wave, de democratische golf.”

Max Westerman, oud-correspondent voor RTL, wijst op de site FiveThirtyEight. “De site stopt alle peilingen in de computer en draait dan 40.000 scenario’s. Op basis daarvan maakt Biden 88 procent kans tegen 12 procent voor Trump. Dat blijft echter een reële kans.” Bovendien vreest Westerman voor de secret Republicans. “Het viel me op dat Republikeinse kiezers niet alleen een grote achterdocht tegen de media koesteren, maar ook tegen opiniepeilers.”