Complotdenker die elite pedofiele duivelsaanbidders noemt, is verkozen in Amerikaanse Congres

Marjorie Taylor Greene, die aanhanger is van de enge groep complotdenkers van QAnon, is zoals verwacht verkozen tot Congreslid. Taylor Greene zei onder meer dat zwarte mensen ‘slaven van de Democraten zijn’ schrijft het AD.

Verder beweert ze dat de dodelijke aanslag op een antiracistische demonstratie in de stad Charlottesville in scène is gezet en dat blanke mannen de meest onderdrukte groep in de VS zijn.

Ze is aanhanger van QAnon, een beweging die denkt dat de elite uit duivel aanbiddende pedofielen bestaat. Daarbij volgen ze het gedachtegoed van Q, een anonieme figuur of groep, die berichten plaatst op social media.

YouTube heeft de afgelopen twee jaar al tienduizenden QAnon-video’s en honderden aan de groep gelieerde kanalen offline gehaald.