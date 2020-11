Joe Biden is veel linkser dan we denken

In Nederland gaan we er vanuit dat de Democraten ideologisch gezien zo’n beetje te vergelijken zijn met de VVD. Maar dat is niet meer zo, vertelt Erik Mouthaan van RTL Nieuws.

Bidens plannen zijn zelfs een stuk progressiever dan die van zijn voormalige baas Barack Obama. Volgens Mouthaan is Biden eigenlijk meer een man van het politieke midden, maar laat hij zich naar links duwen om de stem van jongeren te winnen, die fan zijn van Bernie Sanders.

Zijn linkse plannen: