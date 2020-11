Biden: “Beschamend dat Trump zijn verlies niet toegeeft”

Joe Biden heeft zich voor het eerst uitgesproken over de opstelling van president Trump. De verkozen president noemt het in een toespraak in zijn woonplaats Wilmington ‘beschamend’ dat Trump zijn verlies niet erkent.

Maar de Democraat laat zich daar niet door weerhouden. “Amerika is terug,” zei hij. En Biden denkt dat het geen consequenties heeft voor zijn plannen als Trump zijn verlies niet toegeeft.

Wel vindt hij het gênant. “Ik denk gewoon dat het beschamend is, om eerlijk te zijn”, antwoordde Biden toen hem werd gevraagd wat hij ervan vindt dat Trump zijn nederlaag niet erkent. “Hoe zal ik dit tactvol zeggen: ik denk niet dat dit de nalatenschap van de president helpt.”

Biden kijkt overigens wel uit naar een gesprek met de huidige president.