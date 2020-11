Trump ontslaat top Pentagon: ‘Dit zijn dictatoriale stappen’

De Trumpregering wankelt en begint dictatoriale trekken te krijgen, schrijft CNN. Hoge medewerkers van het Pentagon moeten vertrekken of stappen zelf op. Ondertussen houdt president Trump zich schuil.

Donald Trump ontsloeg gisteren defensieminister Mark Esper. Nog drie hoge functionarissen van het Pentagon stapten op. Voor de verkiezingen werd al gevreesd dat de president belangrijke defensiekopstukken de laan uit zou sturen als ze hem ongunstig gezind zijn. Mogelijk vindt Trump ook nog dat CIA-directeur Gina Haspel en FBI-directeur Christopher Wray moeten vertrekken.

Een defensie-ambtenaar spreekt van ‘dictatoriale stappen’. Ook oud-minister van defensie en Republikeins senator William Cohen zegt tegen CNN dat de huidige regering ‘meer weg heeft van een dictatuur dan van een democratie’. Trump wil zo waarschijnlijk een militair vertrek uit Afghanistan doordrukken wat op veel verzet stuit in de hoogste regionen van defensie. “Dit is eng en erg verontrustend,” zegt een ambtenaar anoniem.

Ondertussen laat Donald Trump zich niet zien, behalve op Twitter dan. Daar blijft hij volhouden dat hij niet heeft verloren.

The Fake Pollsters at @ABC/@washingtonpost produced a possibly illegal suppression Poll just before the Election showing me down 17 points in Wisconsin when, in fact, on Election Day, the race was even – & we are now preparing to win the state. Many such “deplorable” instances!