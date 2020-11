Obama: Trump werd president omdat racisten boos waren op mij

Barack Obama schrijft in zijn memoires dat Trump handig gebruik maakte van de angst bij veel witte Amerikanen dat Obama als zwarte man president was geworden.

“Mijn aanwezigheid in het Witte Huis heeft een diepgewortelde paniek veroorzaakt, een gevoel dat de natuurlijke orde was verstoord”, schrijft Obama. “Dat is precies wat Donald Trump begreep toen volhield dat ik niet in de Verenigde Staten was geboren en dat ik dus een onwettige president was. Voor miljoenen Amerikanen, geschrokken door een zwarte man in het Witte Huis, was hij een geneesmiddel voor hun racistische angst.” Het eerste deel van zijn memoires, met de titel A Promised Land en verschijnt op 17 november en gaat tot en met de eerste vier jaar van zijn presidentschap.

Sarah Palin, kandidaat voor het vice-presidentschap in 2008, was de voorloper van Trump, schrijft Obama. “Palin liet zien welke duistere geesten die de loer lagen in de Republikeinse Partij – vreemdelingenhaat, anti-intellectualisme, paranoïde complottheorieën, een antipathie tegenover zwarte en bruine mensen”.