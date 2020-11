Rutte en De Jonge: herstel naar normaal niveau duurt tot half januari

“Ons gedrag helpt. De bestemming graad daalt. Dat is een compliment aan onszelf waard. Maar er is ruimte voor verbetering. In de supermarkten, met thuiswerken en in weinig mensen thuis ontvangen. Want de situatie in de gezondheidszorg is nog altijd heel heftig.”

Vanaf donderdag mogen we weer 1 persoon meer thuis ontvangen. En theaters, dierentuinen, bioscopen, etc gaan weer enigszins open.

Alle andere maatregelen blijven van kracht. Vanaf 1 december ben je strafbaar als je geen mondkapje draagt in openbare ruimtes.

Rutte: “Er gloort hoop, maar we moeten de tanden op elkaar houden.”

De Jonge: “De berichten over de vaccins geven hoop. We hebben contracten met zes producenten van vaccins. Als dat allemaal goed gaat kan het vaccineren in de eerste maanden van 2021 beginnen. Het kan lang duren voor we iedereen kunnen gevaccineerd. We nemen binnenkort in welke volgorde de bevolking wordt gevaccineerd.

We breiden ook de sneltesten uit. De quarantainetijd wordt gehalveerd, van 10 naar 5 dagen.

Maar voor kerst moeten we voorzichtig zijn. De cijfers zijn nog altijd veel hoger dan ze zouden moeten zijn. We hebben 30 Ic-opnamen per dag, we willen naar 3. Op dat niveau zijn we de tweede helft van januari. Maar zoals het nu gaat kunnen we half December wat versoepelen. We moeten niet door kerst in de derde golf terecht komen