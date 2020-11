Wat Obama écht vindt van Poetin en andere wereldleiders

Barack Obama doet in het eerste deel van zijn memoires een aardig boekje open over zijn ontmoetingen met wereldleiders. De oud-president van de VS noemt Poetin ‘bekrompen’ en Sarkozy ‘eerzuchtig’. En er is niets dan lof voor Angela Merkel.

In de eerste 24 uur na verschijning zijn er in de VS en Canada al bijna 900.000 exemplaren verkocht van A Promised Land, het eerste deel van twee boeken van Barack Obama. Naar verwachting worden het verreweg de best verkochte memoires van een Amerikaanse president ooit.

Obama geeft onder meer zijn mening over de wereldleiders met wie hij gesprekken had. Dus wie maakte er een goede indruk en wie niet?

Vladimir Poetin

Over de Russische leider oordeelt de oud-president hard. Poetin doet hem denken aan de regionale politieke bazen die hij tegenkwam aan het begin van zijn carrière in Chicago. “Harde, ongevoelige mannen, die wisten wat ze wisten en nooit buiten hun eigen bekrompen ervaringen konden denken en die omkoping, fraude en geweld beschouwden als legitieme manieren van handelen.” Obama: “Hij is als zo’n districtsbaas, maar dan met kernwapens en vetorecht in de VN-Veiligheidsraad.”

Nicolas Sarkozy

De voormalige Franse president was ‘een en al emotionele uitbarstingen en overdreven retoriek’ en ‘als een figuur uit een schilderij van Toulouse-Lautrec’, aldus Obama. “Gesprekken met Sarkozy waren amusant en irritant tegelijk. Hij ging van vleierij naar razernij en oprecht inzicht, maar week nooit af van zijn primaire, nauwelijks verholen behoefte om midden in de belangstelling te staan en de eer op te strijken voor wat er ook maar was om eer voor te krijgen.”

Angela Merkel

Obama noemt de Duitse bondskanselier ‘standvastig, eerlijk, strikt en instinctief vriendelijk’. De oud-president schrijft dat Merkel in het begin sceptisch over hem was vanwege zijn verheven retoriek en speeches. “Ik vatte het niet al te persoonlijk op en bedacht me dat het voor een Duitse leider misschien gezond was om een aversie te hebben tegen elke vorm van demagogie.”

David Cameron

Over Cameron is Obama opvallend mild. “We hadden op persoonlijk vlak een klik, al waren we het niet eens.” Hij noemt de voormalige Britse leider ‘hoffelijk en zelfbewust’. “Hij heeft het vanzelfsprekende zelfvertrouwen van iemand die weinig tegenslag heeft gekend.” Obama benadrukte wel dat hij het sterk oneens was met het economische beleid van Cameron.