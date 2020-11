Annabel tegen Thierry: ruzie bij FvD

Bij de jongeren van Forum voor Democratie zijn leden actief die zich antisemitisch en homofoob hebben geuit en nazisympathieën hebben. Dat onthulde Het Parool gisteren. Het bestuur van de jongeren van Forum voor Democratie (JFvD) – geleid door kandidaat Kamerlid en rechterhand van Baudet, Freek Jansen – laat onderzoek doen, zo werd zaterdagavond laat aangekondigd. Volgens het bestuur van zijn de betrokken leden ‘uit hun functies ontheven in het belang van de partij’.

Thierry Baudet toonde zich op twitter heel tevreden met de oplossing van vriend Freek.

Maar er zijn een aantal prominenten uit zijn partij die het grondig met De Leider oneens zijn. Vooral Annabel Nanninga – fractievoorzitter van Forum in de Amsterdamse gemeenteraad en lid van de Eerste Kamer, pakt uit.



Nee, too little, too late. Onacceptabel dat mensen met dit soort denkbeelden in onze partij zitten en dat daar niet meteen keihard tegen wordt opgetreden. Ik sta hier volstrekt niet achter, en verwacht een volledige sanering van de JFVD. https://t.co/mtARBtEfwf — Annabel Nanninga (@ANanninga) November 22, 2020

Ook Rob Roos, lid van het Europees Parlement namens FvD, distantieert zich van de jongerenpartij. ‘Ik ben wars van alle vormen van racisme en antisemitisme. Persoonlijk had ik liever gezien dat we in één keer echt schoon schip hadden gemaakt en de JFvD hadden opgedoekt.’ Roos stelt voor de jongerenafdeling opnieuw op te zetten.

Andere senatoren, gemeenteraadsleden, provinciale bestuurders en ook Europees lijsttrekker Derk-Jan Eppink sloten zich aan bij de kritiek van Roos en Nanninga, schrijft De Volkskrant

Baudet staat niet bekend om zijn incasseringsvermogen voor kritiek. Dus dat kan een paar maanden voor de verkiezingen nog interessant worden.