De tweedeling binnen Forum: Baudet trekt aan het kortste eind

Thierry Baudet is opgestapt als leider van Forum voor Democratie. Leek vorige week de harde rechtse, meer politiek-filosofische stroming binnen de partij de overhand te krijgen – Freek Jansen kwam op plek 7 op de lijst – nu zijn het alsnog de praktische politici als Annabel Nanninga die hun gelijk krijgen.

Al is Thierry Baudet nog lang niet weg: hij blijft voorzitter en kan als lijstduwer nog altijd met voorkeursstemmen worden gekozen in de Tweede Kamer. Samen met de JFVD-voorzitter Freek Jansen staat hij aan de leiding van de stroming, die een heuse omwenteling wil realiseren. “Overheersingsdrang is nodig om een renaissance te bewerkstellingen,” aldus Jansen op het partijcongres. Net als Baudet flirtte hij in zijn toespraak regelmatig met het nazigedachtegoed. En net als Baudet heeft hij weinig op met de praktische politiek, die bijvoorbeeld Nanninga voorstaat. “Mensen willen dat we dingen bereiken,” reageerde ze dan ook op de speech.

Ze is zelf overigens ook niet vies van een flinke dot racisme. In combinatie met de torenhoge peilingen – Forum stond op 25 zetels halverwege 2019 – was dat genoeg voor Nanninga en consorten om Baudet en Jansen hun boreale gang te laten gaan. Maar dat veranderde sinds de coronacrisis uitbrak. Forum vond de ophef over het coronavirus maar overdreven en begon de sceptici te steunen, volgens experts de belangrijkste reden voor de instorting van het virtuele zetelaantal. Momenteel staat de partij nog op 4 tot 8 zetels.

De extreemrechtse praatjes van de jongerenpartij van Forum waren vermoedelijk de spreekwoordelijke druppel. Nadat voorzitter Freek Jansen weigerde om de ergste nazi’s uit zijn partij te zetten en nu er voor de tweede keer nazistische teksten opdoken in groepsapps was de maat vol: Jansen moest wieberen of Baudet zelf. Die laatste vertrok, mogelijk om later weer terug te komen.