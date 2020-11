Telegraaf: Baudet drinkt en snuift teveel

Te midden van de chaos rond Forum voor Democratie voegt de chef politiek van De Telegraaf, Wouter de Winter, een interessant element toe: het gebruik van middelen door de (ex?)fractieleider

De Winter: “Een minister wond er vorige maand geen doekjes om, toen gevraagd werd of hij ook bij Forum voor Democratie aanklopte voor steun voor kabinetsplannen. „Met wie moet je daar zaken doen?”, vroeg de ervaren bewindsman zich af. „En hoe láát moet je daar überhaupt langskomen?”

Dit was een wonderlijke vraag die nadere uitleg behoefde.

„Baudet verkeert nogal eens onder invloed”, wist de minister. Het was volgens hem een ’running gag’ in het kabinetsvak. Sommige bewindspersonen – wellicht ervaringsdeskundigen – grapten dat ze feilloos herkenden van welk wondermiddel de markante partijleider nu weer gebruik had gemaakt om de dag door te komen.”