FvD-senator: “Ik heb het idee dat Thierry de laatste tijd is geradicaliseerd”

De brandbrief van FvD-senator en nummer 3 op de lijst, Nicki Pouw-Verweij, lijkt de nagel aan Baudets doodskist. “Ik heb het idee dat Thierry in de afgelopen tijd geradicaliseerd is, en complottheorieën is gaan aanhangen,” schreef ze gisteravond aan een aantal bestuursleden.

De gewezen Forumleider deed vrijdag tijdens een gespannen campagnebespreking met de top 10 van de lijst een heleboel hele vreemde uitspraken, waarbij het gedachtegoed van de grootste complotgekkies verbleekt. Zo zei hij dat “George Soros het coronavirus de wereld in had geholpen om onze vrijheid af te nemen en een nieuwe wereldheerschappij te starten. Iets wat Hillary Clinton en de pedofielen niet gelukt was.”

Over de antisemitische uitlatingen binnen de jongerenpartij van FvD zei hij: “Ze zijn niet dom, ze hebben juist een heel hoog IQ, daarom zeggen ze deze dingen ook.” Hij wilde zelfs alle geroyeerde JFVD-leden terughalen na de verkiezingen. Ook vond hij ‘drie miljoen Nederlandse coronadoden acceptabel als we daarmee onze vrijheid terugkrijgen’.

Ook meende Baudet dat een deel van de mensen die op Forum stemt niet bij de achterban behoort, omdat ze niet intelligent genoeg zijn. “Bijna iedereen die ik ken is antisemiet,” zei Baudet ook nog. Om even later te verkondigen dat ‘alle domme negers toch wel Europa uit worden geschopt als we eenmaal een communistische staat zijn geworden’.

Thierry Baudet lijkt volslagen de weg kwijt. Hopelijk voor hem is hij slechts een kat in het nauw en is er niets veel ernstigers aan de hand.