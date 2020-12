Trump steeds verder van het padje af: “We zijn deze verkiezing aan het winnen”

Donald Trump hield gisteren een MAGA-verkiezingsrally in Georgia. Die was bedoeld om twee senatoren van zijn partij te steunen, die 5 januari kandidaat zijn. Maar het werd een rally voor zijn eigen tweede termijn. Want zijn kansen daarop zijn uitstekend, zegt Trump, die 7 miljoen kiezers minder kreeg dan zijn tegenkandidaat, Joe Biden.

“We zijn deze verkiezing aan het winnen. We zullen nog steeds winnen”. Volgens de Republikein zijn de verkiezingen gemanipuleerd en is de overwinning van Democraat Joe Biden doorgestoken kaart. Ook beweerde hij opnieuw dat honderdduizenden illegale stemmen zijn uitgebracht. Trump heeft daarvan nooit bewijs geleverd.

Hij heeft de zaak intussen aan 32 rechters voorgelegd. Hij verloor al die zaken.