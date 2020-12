Angst voor mogelijke superspreader Rudy Giuliani: “Zeggen dat ik razend ben, zou te aardig zijn”

Trumps advocaat Rudy Giuliani reist de hele VS door, houdt nergens voldoende afstand, draagt geen mondkapje en omhelst zelfs hier en daar mensen. Én hij heeft corona, zo werd gisteren bekend. Politici die hem de afgelopen tijd gesproken hebben, zijn dan ook bang voor een grote uitbraak.

Het hele parlement van de staat Arizona gaat de komende week dicht uit angst voor besmetting, nadat Giuliani urenlang met tientallen Republikeinse afgevaardigden bij elkaar zat om het weer eens over de vermeende verkiezingsfraude te hebben.

De 76-jarige advocaat ligt nu in het ziekenhuis vanwege Covid-19, maar reisde de afgelopen vier weken langs de strijdstaten voor interviews, persconferenties en vergeefse rechtszaken. Een andere politicus van de staat Georgia die vorige week bij een hoorzitting van Giuliani was, Democrate Jen Jordan, reageerde woedend op Twitter.

“Ik wist niet dat de meest geloofwaardige doodsbedreiging die ik vorige week tegenkwam, de eigen advocaat van Trump was. Giulani, zonder masker, zeven uur lang in een volle hoorzittingzaal. Zeggen dat ik razend ben, zou te aardig zijn. De schijnhoorzitting door de Senaat was een aanfluiting van gerechtigheid. Nu kan de impact veel verder gaan dan dat.”

