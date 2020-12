Militairen gebruiken Nederlands grootste vliegtuig voor een vakantietripje

Met een Hercules van de Vliegbasis Eindhoven naar een vakantiehuis in Italië. Doel: teambuilding van een groep militairen. Kosten voor een paar dagen: tussen de 100.000 en 150.000 euro, schrijft het AD. Een bevelhebber gunde een groep militairen een aardig ‘teambuildingsuitje’ in een buitenhuis in Italië. En omdat daar uiteraard officieel geen geld voor is verzon hij een list.

Hij liet de Hercules een ‘trainingsmissie’ vliegen naar Italië. En nog een om de mannen op te halen. En hij declareerde de reiskosten van de manschappen, die ze niet hadden door de Hercules. Met die reiskosten betaalde hij de overige kosten.