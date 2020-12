Wopke Hoekstra is lijsttrekker van het CDA

Binnen 24 uur na het vertrek van Hugo de Jonge heeft Wopke Hoekstra het aanbod van het CDA-bestuur om de partij te gaan leiden geaccepteerd.

Kort daarvoor had Pieter Omtzigt bij Nieuwsuur verklaard dat hij wilde dat Hoekstra de leider werd.

Het is mij een eer en genoegen om mee te delen dat Wopke Hoekstra hierin heeft bewilligd. Het congres van 9 januari 2021 zal worden gevraagd in te stemmen met deze voordracht. Morgen volgt een officieel persmoment waarover later meer. 2/2