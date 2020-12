Buren in Mar-a-Lago willen van Trump af. En dat gaat hen lukken

Donald Trump wil na 20 januari in zijn club in Mar-a-Lago gaan wonen. Maar de echte rijken in Palm Beach willen af van Trump als luidruchtige buurman. Het lijkt hen te gaan lukken hem te verdrijven.

Ze stuurden dinsdag een brief naar het gemeentebestuur van Palm Beach en de Amerikaanse geheime dienst waarin ze klaagden dat de heer Trump een overeenkomst uit 1993 heeft geschonden die hij met de stad had gesloten, waarin staat dat Mar-a-Lago, zij club, kan niet worden gebruikt als fulltime woning.

“Om een ​​gênante situatie voor iedereen te voorkomen en om de president de tijd te geven om een andere woning te regelen, vertrouwen we erop dat u met zijn team zult samenwerken om hen te herinneren aan de voorwaarden van de gebruiksovereenkomst”, schrijft Reginald Stambaugh, een advocaat die de DeMoss van een familie die een villa heeft naast Mar-a-Lago. “Palm Beach heeft veel mooie landgoederen te koop, en hij kan er zeker een vinden die aan zijn behoeften voldoet.”

Terwijl hij als president was, heeft de gemeente hem veel toegestaan vanwege bezorgdheid over de veiligheid. Een van de concessies was de toevoeging van een helikopterplatform voor Marine One.

Maar in de gebruiksovereenkomst staat dat geen enkel lid van de club zeven opeenvolgende dagen per jaar en niet meer dan 21 dagen per jaar op het terrein mag verblijven.