Engeland afgesloten, geen vliegtuigen, treinen of veerboten

Engeland is – letterlijk dan het wilde – afgesneden van Europa. Personenverkeer per vliegtuig, veerboot en trein is verboden. Nederland was voorloper in het sluiten van de grenzen, de rest van Europa volgt. Vracht kan wel per veerboot naar Nederland worden verscheept. Het gaat om 28 veerboten per week die via drie verschillende routes Nederland bereiken: Rotterdam, Hoek van Holland en IJmuiden. Gemiddeld reist een op de drie Britten per veerboot, de rest komt per vliegtuig.

Vandaag zullen de Europese leiders de afspraken coördineren. Die moeten er toe leiden dat de besmettelijker variant van het coronavirus zo lang mogelijk in Engeland blijft

Niemand heeft de illusie dat het Europese vasteland gevrijwaard kan worden van het ‘Engelse’ virus. Maar door de maatregelen zal het wel vertraagd worden