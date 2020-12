Asscher intern onder vuur om toeslagenaffaire: ‘Trek je conclusie, Lodewijk’

De positie van PvdA-lijsttrekker Lodewijk Asscher wankelt. Intern ligt hij zwaar onder vuur vanwege de toeslagenaffaire. “Trek je conclusie, Lodewijk!” wordt er al gezegd, in appgroepen die RTL Nieuws inzag.

Uit het vernietigende rapport van afgelopen week over de affaire blijkt dat ook Asscher, destijds minister van Sociale Zaken, zwaar gefaald heeft. In een groepsapp van de PvdA vragen kandidaat-Kamerleden zich nu af of hij nog wel geloofwaardig is als lijsttrekker. Eén persoon vindt dat de PvdA-topman moet opstappen. “Het is heel moeilijk uit te leggen wat er is gebeurd in de toeslagenaffaire en de rol die Asscher daarin heeft gespeeld.”

Ook in andere appgroepen blijkt de discussie te spelen. Er wordt gewezen op de verantwoordelijkheid van Asscher voor alle leed dat is veroorzaakt bij de tienduizenden gezinnen die door de Belastingdienst ten onrechte zijn weggezet als fraudeurs. “Zijn positie staat op het spel,” zegt een PvdA-lid anoniem.

Asscher bood gisteren op Facebook zijn excuses aan. “De constateringen over mijn eigen rol hierin zijn pijnlijk en vervullen me met schaamte”, schrijft hij onder meer.

SP-Kamerlid Renske Leijten vindt dat het hele kabinet moet opstappen vanwege de toeslagenaffaire, zo zei ze bij het tv-programma Buitenhof. “Ik vind dat ze politiek verantwoordelijk zijn, en die verantwoordelijkheid moeten nemen.”