Burgemeester Urk is zelfs een beetje trots op zoveel besmettingen

Nee, burgemeester Cees van den Bos van Urk weet nog niet of hij de inwoners gaat oproepen om zich te laten vaccineren tegen corona. Hij wil daar eerst voor zichzelf een besluit over nemen, zegt Van den Bos in een interview in ambtenarenblad Binnenlands Bestuur. Vaccineren ligt gevoelig in het dorp, waar veel mensen om religieuze redenen niets zien in vaccinatie. Er zijn meer dingen waar Urk door opvalt: jeugd-straatterreur, en verdovende middelen.

En nu dan ook door het hoge aantal besmettingen. Maar dat is logisch, vindt de burgemeester. “Urkers hebben een heel sociaal leven. Daar mogen we trots op zijn, maar in deze coronatijden is dat ook een probleem”, zegt de burgemeester. “Als je met de hele familie samen bent, op zondag en doordeweeks, en een paar mensen hebben het, tja dan gaat het snel.”

Hij kan nog niet zeggen of hij zichzelf zal laten vaccineren

Van de Bos is lid van de SGP