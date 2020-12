Frankrijk beloont immigranten in de zorg met een verblijfsvergunning

Honderden migranten die in Frankrijk in de frontlinie van de coronazorg werken krijgen versneld een paspoort als dank voor hun verleende diensten.

Het ministerie van binnenlandse zaken heeft de zorgmedewerkers opgeroepen om versnelde naturalisatie aan te vragen. Meer dan 700 zijn op die manier al Frans staatsburger geworden of zitten in de laatste fase van de aanvraag. Bijna 3000 mensen hebben de procedure aangevraagd. Het gaat om zorgmedewerkers, maar ook om schoonmakers en winkelpersoneel.

“Zorgprofessionals, schoonmaaksters, medewerkers in de kinderopvang en anderen die in de covidzorg werkzaam zijn: ze hebben allemaal hun betrokkenheid bij de natie bewezen en het is nu de beurt aan de republiek om een stap naar hen toe te zetten,” zo klonk het vanuit het bureau van minister voor burgerschap Marlene Schiappa dinsdag.

Normaalgesproken moet een immigrant vijf jaar in Frankrijk wonen en werken en laten zien dat hij geïntegreerd is in de Franse samenleving. Voor werknemers die op wat voor manier dan ook in de coronazorg hebben gewerkt, is twee jaar genoeg om een paspoort te krijgen ‘als blijk van waardering voor de geweldige verleende diensten’.