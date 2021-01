Advocaat van Vlaamse Viruswaanzin: virologen verdienen de doodstraf

In een videoboodschap die hij op sociale media deelde, stelt advocaat Michael Verstraeten – namens de Belgische tak van Viruswaanzin – dat de virologen voor de rechter moeten verschijnen en dat die de doodstraf zou moeten kunnen uitspreken.

In het vijftien minuten durende filmpje – getiteld ‘het gruwelijke jaar van de virologen’ – de Belgische collega van Van Dissel en anderen verantwoordelijk gesteld voor al het leed dat komt door de druk op de ziekenhuizen. “Ligt u wakker van de ledematen die moeten worden geamputeerd door een gebrek aan tijdelijke zorg? Ligt u wakker van de 900.000 levensjaren die in Groot-Brittannië verloren zullen gaan door de maatregelen? U heeft ondanks uw gebrek aan kennis, toch blinde maatregelen genomen”, klinkt het.”De rechter moet de mogelijkheid krijgen de doodstraf te overwegen als mensen 130 miljoen doden op hun geweten hebben. Of vindt u dat geen probleem, dubbel zoveel doden als in de Tweede Wereldoorlog?”