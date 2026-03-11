ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Madonna's dochter Lourdes denkt dat mode betekent: zo weinig mogelijk kleren

Beroemd
door Désirée du Roy
woensdag, 11 maart 2026 om 7:33
bijgewerkt om woensdag, 11 maart 2026 om 7:56
628811744c4b83c25db17cab8a999615,624e4ff2
Lourdes Leon, de 29-jarige dochter van popicoon Madonna, heeft dit weekend de aandacht getrokken tijdens de Paris Fashion Week met een zeer luchtige, semi-transparante jurk bij de show van het label Ottolinger in de Franse hoofdstad.
3af67c3780d2f082f54ccce6c6dee36c,b611d121
De zangeres en model, ook bekend onder haar artiestennaam Lolahol, liet in de nauwsluitende outfit weinig aan de verbeelding over en verscheen met zwarte slip, lakleren tas en een flesje mousserende wijn als uitgesproken blikvanger van de avond. Een dag eerder zorgde Leon al voor opschudding bij de show van ontwerpster Ann Demeulemeester, waar ze in een doorschijnende rok een glimp van haar billen liet zien.
3da992adcaeb43f827de220bf60c296e,a6f2420f

Lees ook

President Trump: Madonna is walgelijkPresident Trump: Madonna is walgelijk
Madonna geniet van het leven na 'wonderbaarlijk' herstelMadonna geniet van het leven na 'wonderbaarlijk' herstel
Madonna op date met Franse kunstenaarMadonna op date met Franse kunstenaar
Sean Penn ontkent Madonna te hebben geslagen met honkbalknuppelSean Penn ontkent Madonna te hebben geslagen met honkbalknuppel
Douane vertrouwt identiteit Madonna nietDouane vertrouwt identiteit Madonna niet
loading

POPULAIR NIEUWS

HCwiC8QaIAALmIb

Opmerkelijk: de rijkste landen in 2050

121766530_m

Darmkanker: deze vleeswaren kun je beter niet meer eten

ANP-548336178

IMF-baas: ‘Denk aan het ondenkbare, bereid je er op voor’

ANP-545084878

Zo ziet Fajah Lourens eruit na cosmetische ingrepen: "Mijn ogen staan nog een beetje foxy"

294840845_m

De meest gestolen items uit de supermarkt: ’Mensen stelen niet om te kunnen eten’

135162033_m

Waarom sommige apparaten niet aan een verlengsnoer mogen

Loading