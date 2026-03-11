Madonna's dochter Lourdes denkt dat mode betekent: zo weinig mogelijk kleren

Lourdes Leon, de 29-jarige dochter van popicoon Madonna
, heeft dit weekend de aandacht getrokken tijdens de Paris Fashion Week met een zeer luchtige, semi-transparante jurk bij de show van het label Ottolinger in de Franse hoofdstad.
De zangeres en model
, ook bekend onder haar artiestennaam Lolahol, liet in de nauwsluitende outfit weinig aan de verbeelding over en verscheen met zwarte slip, lakleren tas en een flesje mousserende wijn als uitgesproken blikvanger van de avond. Een dag eerder zorgde Leon al voor opschudding bij de show van ontwerpster Ann Demeulemeester, waar ze in een doorschijnende rok een glimp van haar billen liet zien.