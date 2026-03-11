Waar komen al die daklozen in Amsterdam vandaag? En wat gaan we er aan doen

Amsterdam kent duizenden dak- en thuislozen én groeiende overlast. Hoe raken zoveel Amsterdammers op straat, en helpen boetes of juist Housing First?

In Amsterdam komt de daklozencrisis samen met woningnood , psychische problemen én een steeds hardere aanpak op straat. Ook aardige linskige mensen worden er een beetje boos over. Dat mensen in je portiek slapen en poepen is ten slotte niet fijn.

Overlast: zichtbare voorkant van een onzichtbaar probleem

De veiligheidsmonitor van de gemeente laat zien dat bewoners en professionals een duidelijke toename ervaren van overlast door dak- en thuislozen en mensen met onbegrepen gedrag. In stadsdelen als Oost wees de burgemeester complete buurten aan als “algemeen overlastgebied”, waar verblijfsverboden en andere APV-instrumenten inmiddels honderden keren zijn ingezet. De straat wordt daarmee niet alleen leefruimte, maar ook speelveld van strengere handhaving, wat de spanning tussen omwonenden, hulpverlening en daklozen verder opvoert.

Wat doet Amsterdam wél?

Tegelijk bouwt de stad aan een meer structurele aanpak achter de schermen.

Preventie: buurtteams zagen bijna 1.800 trajecten rond (dreigende) dakloosheid en proberen met schuldenhulp en vroegsignalering huisuitzettingen te voorkomen.​

Extra opvang: het aantal tijdelijke woon- en opvangplekken voor economisch daklozen groeide in een jaar van 425 naar ruim 600, maar wachtlijsten blijven lang.​

Housing First: via Housing First Amsterdam krijgen vooral chronisch dakloze mensen eerst een zelfstandige woning, met intensieve begeleiding; 85 tot 90 procent weet die woning langdurig te behouden.

Amsterdam bewijst daarmee dat dakloosheid geen natuurverschijnsel is, maar het resultaat van politieke keuzes over wonen, zorg en handhaving – en dus ook door andere keuzes kan worden teruggedrongen.

Amsterdam: dakloosheid in cijfers In de regio Amsterdam-Amstelland waren in het eerste kwartaal van 2025 naar schatting ruim 9.300 mensen dak- of thuisloos of liep direct dat risico, een stijging van 14 procent in een jaar tijd. Nieuwe ETHOS-tellingen komen zelfs uit op ruim 11.000 mensen zonder vaste verblijfplaats, van wie bijna 1.500 kinderen, en in 2024 sprak de gemeente al over “bijna 16.000” dak- of thuislozen plus 3.500 mensen in langdurige opvang. In Amsterdam is daarmee meer dan 1 procent van de bevolking dak- of thuisloos, een aandeel dat ruim boven het landelijke gemiddelde ligt.

Oost als overlastgebied

De Dapperbuurt en delen van de Oosterparkbuurt zijn al sinds 2014 officieel “algemeen overlastgebied”, een status die keer op keer wordt verlengd. Uit de Monitor Overlastgebieden 2023–2024 blijkt dat hier nog altijd méér overlast wordt ervaren dan gemiddeld in de stad, met veel meldingen rond dak- en thuislozen, bedelen en zichtbaar drank- en drugsgebruik. In 2024 registreerden politie en gemeente 2.136 meldingen van overlast in dit relatief kleine gebied, wat de burgemeester “onaanvaardbaar hoog” noemt.