Hoe het verder ging met Thylane Blondeau, 16 jaar geleden uitgeroepen tot het mooiste meisje ooit

Thylane Blondeau is inmiddels 24, nog altijd model en influencer – maar vooral een jonge vrouw die probeert los te komen van het etiket “mooiste meisje ter wereld” dat haar als kind werd opgeplakt.

Als zesjarige werd Thylane, na een fotoshoot voor Vogue Enfants, wereldwijd gelabeld als “het mooiste meisje ter wereld”. Jaren later zegt ze dat ze die titel als kind niet eens begreep en vandaag vooral kwijt wil dat ze “gewoon een mens” is, geen projectiescherm voor andermans fantasieën. Haar verhaal laat zien hoe een onschuldig klinkende superlatief kan uitgroeien tot een levenslange last.

Jong geluk

Van kindster tot controverse

Thylane werd op haar derde in Parijs gescout en liep al op jonge leeftijd mee in een show van Jean Paul Gaultier. Op haar tiende poseerde ze voor een beruchte Vogue‑spread met hoge hakken, zware make‑up en volwassen styling, wat wereldwijd debat uitlokte over de seksualisering van kinderen in de mode-industrie. Die discussies leidden in Frankrijk mee tot strengere regels rond kinderbeautypagina’s en commerciële exploitatie van minderjarigen.

Thylane Blondeau toen ze 17 was

Hoe het nu met haar gaat

Vandaag heeft Blondeau een succesvolle loopbaan opgebouwd bij grote merken als Dolce & Gabbana, Versace, Ralph Lauren, Hugo Boss en L’Oréal Paris, en combineert ze modellenwerk met een eigen beauty- en haarlijn. Ze benadrukt in interviews dat ze niet wil voldoen aan “size zero”-normen: liever hamburgers dan honger voor een show. In 2020 moest ze acuut worden geopereerd aan een gesprongen ovariumcyste, een episode waarover ze later open communiceerde als waarschuwing voor jonge vrouwen die met onverklaarbare buikpijn rondlopen.

Liefde, rouw en volwassen worden onder het vergrootglas

Begin maart 2026 maakte Thylane haar verloving bekend met de Franse dj Ben Attal, na een zorgvuldig geënsceneerd aanzoek in het luxueuze Four Seasons Astir Palace Hotel aan de Atheense Rivièra, inclusief rozenblaadjes, zeezicht en een ovalen diamanten ring van naar schatting 34.000 pond. Op Instagram schreef ze: “Ik heb ja gezegd tegen mijn beste vriend. Op naar een leven samen.” Het sprookjesachtige beeld contrasteert met de kritiek en bodyshaming die ze nog steeds online krijgt – tot en met beschuldigingen van plastische chirurgie, die ze in 2025 expliciet ontkende.