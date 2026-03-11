ECONOMIE
Een topeconoom voorspelt een 'zeer zware' recessie in 2027

Economie
door Gerard Driehuis
woensdag, 11 maart 2026 om 15:21
generated-image (4)
Topeconoom Rosenberg waarschuwt voor een zware Amerikaanse recessie in 2027. Wat betekent een AI‑afkick in de VS voor Europa en de Nederlandse economie?
De Amerikaanse economie draait nog, maar volgens topeconoom David Rosenberg is dat vooral dankzij twee kunstmatige groeimotoren: ongekend royale fiscale stimulering én een investeringsgolf in kunstmatige intelligentie. Beide lopen volgens hem binnen een jaar op hun eind.
Rosenberg ziet twee kunstmatige groeimotoren op hun laatste benen lopen: royale fiscale stimulering én een ongekende investeringsgolf in kunstmatige intelligentie. President Trumps verlenging van de belastingverlagingen uit 2017 gaf de Amerikaanse economie een forse duw in de rug, maar na de tussentijdse verkiezingen dreigt politieke patstelling in Washington. Nieuwe steunpakketten worden dan politiek veel lastiger.
Tegelijk lijken de AI‑investeringen van big tech – vooral in datacenters en infrastructuur – in 2026 hun piek te bereiken. Alleen al Amazon, Google, Meta en Microsoft zouden dit jaar bijna 600 miljard dollar aan AI‑gerelateerde kapitaaluitgaven doen. Rosenberg schat dat tot 90 procent van de recente Amerikaanse groei direct of indirect samenhangt met deze AI‑hausse en de beursrally eromheen.
Wat als Amerika afkoelt terwijl Europa net opkrabbelt?

&nbsp;De eurozone groeide in 2025 met circa 1,5 procent en koerst volgens ramingen van Europese Commissie en ECB af op zo’n 1,2 procent groei in 2026 en 1,4 procent in 2027. Nederland zit in dat middenveld: Rabobank en CPB rekenen voor 2026 en 2027 op ongeveer 1,3 procent groei per jaar. Geen recessie, maar ook geen vetpot – en sterk afhankelijk van wereldhandel en tech‑investeringen.tradingeconomics+4

Europa probeert ondertussen zijn eigen AI‑infrastructuur op te tuigen, met miljardenplannen voor datacenters en “AI‑fabrieken”. Toch waarschuwen adviseurs als CBRE dat stroomtekorten en netcongestie al nu de grootste rem zijn op verdere datacenteruitbreiding. Kortom: waar de VS mogelijk in een AI‑afkick raakt, loopt Europa het risico zijn AI‑ambities juist niet volledig waar te maken.
Voor Nederland betekent een Amerikaanse recessie meer dan alleen nerveuze koersen op de AEX. Een terugval in de VS raakt de export, de logistieke sector en de tech‑keten rond chips en datacenters – terwijl Den Haag tegelijkertijd miljarden zoekt voor klimaat, defensie en vergrijzing.

