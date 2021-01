Donald Trump zet nieuw record met 500 leugens op één dag

Eén ding moet je Donald Trump nageven, de man kan liegen als de beste. En hij schroomt ook niet om dat de godganse tijd te doen. Tegen 5 november vorig jaar had de vertrekkende president van de VS al bijna 30.000 keer gelogen sinds het begin van zijn presidentschap.

Dat schrijft The Washington Post in de Fact Checker-column van maandag. Daar is de berg desinformatie over verkiezingsfraude dus nog niet bij opgeteld. Alleen al in oktober vertelde Trump bijna 4000 keer niet de waarheid, aldus factchecker Glenn Kessler. Het ging veelal over de verkiezingen en tegenstrever Joe Biden. Op 2 november, de dag voor de verkiezingen, vestigde de president een record: 504 keer vertelde hij een leugen.

Op 20 januari vorig jaar stond de teller op 16.241 leugens sinds het begin van Trumps presidentschap. “Maar hij is nu op weg om dat in één jaar te verdubbelen,” zegt Kessler. De meest verkondigde onwaarheid van de president? Dat hij ‘de beste economie ter wereld’ aan het opbouwen is.

Maar ook over de coronapandemie verspreidde hij meer dan 2400 keer desinformatie. Trump zwakte de ernst van het virus af en bazelde over onbewezen medicijnen en behandelingen, zoals een injectie met desinfecterend middel.