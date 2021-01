Obama over de twee zetels in Georgia: “Er heeft nog nooit zoveel op het spel gestaan”

Het wordt spannend in Georgia: wie heeft het straks voor het zeggen in de Amerikaanse senaat, de Democraten of de Republikeinen? Dat bepalen de verkiezingen die vandaag worden gehouden in de Amerikaanse staat.

Van de honderd zetels zijn alleen de twee van Georgia nog niet gevuld. Op dit moment hebben de Republikeinen vijftig zetels en de Democraten 48. Ze moeten dus beide zetels winnen om ook op vijftig te komen. De stem van de vicepresident, straks Democrate Kamala Harris, is dan doorslaggevend. Houden de Republikeinen een meerderheid in de Senaat dan kunnen ze veel van Bidens beleid tegenhouden.

De Democratische kandidaten staan nu nog licht voor, maar Democraten gaan vaak eerder stemmen (er zijn al 3 miljoen stemmen vooraf uitgebracht), Republikeinen gaan vaker op de dag zelf naar de stembus.

Oud-president Obama benadrukte gisteren op Twitter hoe belangrijk de twee Senaatszetels van Georgia zijn. “Er kan niet méér op het spel staan dan nu. We hebben gezien hoe ver sommigen gaan om opnieuw aan de macht te komen. Ze bedreigen de fundamentele principes van onze democratie. Maar onze democratie gaat niet over een individu, zelfs niet een president. Die gaat over jou.” Obama moedigde kiezers in Georgia aan om te reageren ‘met het krachtigste instrument dat een Amerikaan heeft, zijn stem’.

Tomorrow is Election Day in Georgia and the stakes could not be higher. We’re seeing how far some will go to retain power and threaten the fundamental principles of our democracy. But our democracy isn’t about any individual, even a president—it’s about you.