Ook in het buitenland vragen ze zich af: hoe kan het dat Nederland zo’n potje maakt van het coronabeleid?

Het Nederlandse leger moet helpen in de ziekenhuizen, de ic’s liggen vol, patiënten worden naar Duitsland gestuurd, operaties zijn uitgesteld, er is een strenge lockdown. En er wordt nog steeds niet gevaccineerd. BBC News zet even op een rij wat er misgaat in Nederland en vraagt zich vooral af hoe dat kan.

Intelligente lockdown

In een land dat er prat op gaat zo goed georganiseerd te zijn, is de eerste coronavaccinatie pas vandaag, tien dagen na de meeste andere Europese landen en bijna een maand na de eerste prik in het Verenigd Koninkrijk, klinkt het smalend over Nederland.

En even later: Nederland kwam met een relaxte, zogenoemde ‘intelligente lockdown’ tijdens de eerste coronagolf. “Beoordeel ons over een half jaar,” was toen de boodschap na kritiek op de risicovolle aanpak. Nu kampt het land met recordaantallen besmettingen en ziet het zich gedwongen om veel striktere maatregelen af te kondigen, waarvan eerder werd gezegd dat die onmogelijk waren. Mondkapjes zijn pas sinds een paar maanden verplicht, schrijven de Britten verbaasd.

Bureaucratisch systeem

Testen, mondkapjes, strikte maatregelen, vaccins, overal is Nederland te laat mee. De systematische vertragingen sinds de start van de pandemie zijn symptomatisch voor de bureaucratie bij de Nederlandse gezondheidsdiensten, schrijft BBC News. Het moet efficiënt zijn, maar is uiterst inflexibel. Covid-19 heeft blootgelegd hoe traag het systeem is, als een snelle reactie wordt vereist.

Voormalig gezondheidsdirecteur bij het RIVM, Roel Coutinho, noemt de vaccinatiestrategie in ons land ‘beschamend’. “Dit kost levens.” De Britse nieuwssite beschrijft hoe de Nederlandse overheid en minister Hugo de Jonge onder vuur liggen. “Te trage voorbereiding en verkeerde keuzes,” zegt oncoloog Arjen Joosse. “We missen een crisiscommandant in wat eigenlijk een oorlogssituatie is,” aldus Nederlandse huisarts Tim.

Hugo de Jonge

Hugo de Jonge legt naar eigen zeggen ‘de prioriteit bij veiligheid’, klinkt het verder, en suggereert dat sommige landen zoals het VK de bocht afsnijden door eerder te beginnen met vaccineren. Ook deed hij kritiek van de hand door te zeggen dat het ‘geen wedstrijd is’.

De BBC verklaart: Nederland ging er daarnaast vanuit dat het Oxfordvaccin eerder klaar zou zijn, waardoor de overheid dacht dat lokale artsen en GGD’s het vaccin konden uitdelen, omdat er geen extreem koude opslag nodig is. Daardoor was de logistiek voor het Pfizervaccin niet op orde op 27 december.

Gevraagd naar de vertraging, vertelt het ministerie aan de Britse site, dat het druk is met het upgraden van IT-systemen en het trainen van callcenterpersoneel dat de vaccinaties moet inplannen.